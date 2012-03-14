В Черкассах афганцы штурмовали горсовет

{1-} В Черкассах у помещения горисполкома около тысячи ветеранов-афганцев провели митинг с требованием отставки Сергея Одарича с должности городского головы.

Поводом для митинга стало заявление городского головы Черкасс Одарича на сессии городского совета 23 февраля.

В обнародованном заявлении Черкасской областной и городской организаций Украинского союза ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов) отмечается, что «23 февраля на сессии Черкасского горсовета, при рассмотрении вопроса о выделении средств на реконструкцию памятника и строительство музея воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане, городской голова Одарич позволил себе циничные унизительные высказывания в адрес многотысячной армии воинов-интернационалистов Украины, заявив, что он не считает «афганцев» защитниками Отчизны и просит депутатов проголосовать против выделения запланированных средств», передает УНИАН.

Перед участниками митинга выступили председатель Украинского союза ветеранов Афганистана Сергей Червонописский, другие черкасские партийные деятели. Они требовали от мэра извиниться за свои слова, сказанные на сессии горсовета 23 февраля. От участников митинга раздавались призывы, чтобы мэр просил прощения у ветеранов-афганцев на коленях. Митингующие потребовали от Одарича не только извинений, но и предложили выйти поклониться вместе с ними памяти погибших воинов-интернационалистов к монументу возле черкасской мэрии.

Около сотни афганцев силой прорвались в здание мэрии, разбив турникеты, и ворвались в конференц-зал, где мэр собирался встретиться с журналистами. После непродолжительного общения с афганцами, городской голова согласился выйти на площадь перед мэрией к митингующим. Он выступил на митинге перед афганцами и попросил прощения перед теми, кого оскорбила его фраза. Но и после этого участники митинга продолжали скандировать "Позор!".

Ранее Главред писал, что Черкассах разбушевавшаяся толпа митингующих чуть не затоптала городского голову Сергея Одарича

Около 500 черкасчан, преимущественно пожилого возраста, митинговали под стенами городского дома совета. Люди недовольны уменьшением количества льготных троллейбусов на линиях города.

К митингующим вышел мэр Сергей Одарич, который попытался объяснить необходимость реорганизации в городском троллейбусном парке, возникшей в связи со сложным финансовым положением последнего.

Однако митингующие не дослушали городского голову, тогда он попрощался и пошел в здание, но взволнованная толпа преградила дорогу. На помощь Одаричу пришли милиционеры. Благодаря им, мэру удалось убежать от толпы и скрыться в здании.

фото: wek.com.ua

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