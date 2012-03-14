В Черкассах афганцы штурмовали горсовет

14 марта 2012, 15:00

 {1-} В Черкассах у помещения горисполкома около тысячи ветеранов-афганцев провели митинг с требованием отставки Сергея Одарича с должности городского головы.

Поводом для митинга стало заявление городского головы Черкасс Одарича на сессии городского совета 23 февраля.

В обнародованном заявлении Черкасской областной и городской организаций Украинского союза ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов) отмечается, что «23 февраля на сессии Черкасского горсовета, при рассмотрении вопроса о выделении средств на реконструкцию памятника и строительство музея воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане, городской голова Одарич позволил себе циничные унизительные высказывания в адрес многотысячной армии воинов-интернационалистов Украины, заявив, что он не считает «афганцев» защитниками Отчизны и просит депутатов проголосовать против выделения запланированных средств», передает УНИАН.

Перед участниками митинга выступили председатель Украинского союза ветеранов Афганистана Сергей Червонописский, другие черкасские партийные деятели. Они требовали от мэра извиниться за свои слова, сказанные на сессии горсовета 23 февраля. От участников митинга раздавались призывы, чтобы мэр просил прощения у ветеранов-афганцев на коленях. Митингующие потребовали от Одарича не только извинений, но и предложили выйти поклониться вместе с ними памяти погибших воинов-интернационалистов к монументу возле черкасской мэрии.

Около сотни афганцев силой прорвались в здание мэрии, разбив турникеты, и ворвались в конференц-зал, где мэр собирался встретиться с журналистами. После непродолжительного общения с афганцами, городской голова согласился выйти на площадь перед мэрией к митингующим. Он выступил на митинге перед афганцами и попросил прощения перед теми, кого оскорбила его фраза. Но и после этого участники митинга продолжали скандировать "Позор!".

 Ранее Главред  писал, что  Черкассах разбушевавшаяся толпа митингующих чуть не затоптала городского голову Сергея Одарича

Около 500 черкасчан, преимущественно пожилого возраста, митинговали под стенами городского дома совета. Люди недовольны уменьшением количества льготных троллейбусов на линиях города.

К митингующим вышел мэр Сергей Одарич, который попытался объяснить необходимость реорганизации в городском троллейбусном парке, возникшей в связи со сложным финансовым положением последнего.

Однако митингующие не дослушали городского голову, тогда он попрощался и пошел в здание, но взволнованная толпа преградила дорогу. На помощь Одаричу пришли милиционеры. Благодаря им,  мэру удалось убежать от толпы и скрыться в здании.

фото: wek.com.ua

Новости по теме:

Мэра Черкасс чуть не затоптала толпа митингующих

Кабмин штурмовали афганцы, чернобыльцы, «дети войны» и пенсионеры (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В Черкассах городскую ТИК засыпали жалобами

Чернобыльцы и афганцы озвучили свои главные требования к власти (ФОТО)

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
10:00
В Укргидрометцентре предупредили о грозе в Киеве на выходных
09:48
НБУ ощутимо снизил курс гривни: доллар снова перевалил за психологическую отметку
09:46
"Алкоголизм - не шутка". На Черниговщине боец ВСУ умер от "белой горячки"
09:46
Правозащитник обратился в Вашингтон с просьбой усмирить "куратора ЦРУ" в Украине
09:26
Задержание, голодовка, поддержка и творчество: все, что нужно знать о политзаключенном Олеге Сенцове
09:21
СБУ задержала подозреваемого в подрыве офиса венгерского культурного центра
09:19
Прикольные поздравления с Днем строителя-2018 на словах и в анимированных открытках Фото
09:10
Шутки и смерть. Мужчина убил дразнившего его из-за секса коллегу пилой-"циркуляркой"
08:43
Девушка, с которой "загулял" муж Ани Лорак организовала отповедь "хейтерам"
08:19
“Похудел на 30 килограмм”. У Сенцова впали грудная клетка и живот — адвокат
08:19
Украина превращается в страну дураков мнение
08:13
Генерал-эксперт рассказал, при каких условиях возможно нападение путинских войск на Украину
07:58
Украине грозит финансовый хаос - Bloomberg
07:42
Дело шьют. Стало известно, как продвигается расследование секс-домогательств Стивена Сигала
07:24
США объяснили цель новых санкций против России
07:12
Звездопад Персеиды: где на Киевщине лучше всего наблюдать зрелищный метеорный поток
06:57
"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации мнение
06:34
Солнечное затмение 11 августа-2018: что ждет каждый из знаков Зодиака и кто в зоне риска
06:13
“Голая на фоне усыхающей оливы”. В Сети раскритиковали пикантное фото Анастасии Волочковой
05:41
Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм
05:07
"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять