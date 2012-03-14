В Японии за день произошло пять мощных землетрясений

В различных районах Японии в среду, 14 марта, произошло пять сильных землетрясений.

Об этом сообщила Геологическая служба США, передает «Интерфакс».

Четыре землетрясения, с промежутком от 8 до 43 минут и магнитудой 6,9; 6,1; 5,7; 5,5 баллов произошли у северо-восточного побережья страны, и одно землетрясение - магнитудой 5,7 баллов произошло в 90 км к востоку от Токио.

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На северо-востоке Японии все четыре землетрясения произошли практически в одном и том же районе – в 280 км к востоку от города Хатинохэ на острове Хонсю.

Наиболее сильно подземные толки ощущались в префектурах Иватэ, Аомори и на востоке и северо-востоке острова Хоккайдо.

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В связи с сильным землетрясением метеослужба даже объявила об угрозе цунами в префектурах на севере острова Хонсю и на восточном и центральном побережье острова Хоккайдо, однако вскоре отменила его.

До побережья докатились лишь небольшие волны высотой до 10 см.

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В Токийском же регионе наиболее сильно толчки ощущались в префектурах, расположенных к востоку от японской столицы.

Данных о жертвах и разрушениях не поступало.

Напомним, 11 марта исполнился год со дня сильнейшего землетрясения и цунами на северо-востоке Японии. Тогда стихия повредила АЭС «Фукусима-1», произошла утечка радиации, которая стала причиной ядерного кризиса.

По данным на 10 марта 2012 года, погибшими в результате катастрофы признаны 15 тысяч 854 человека, 3 тысячи 155 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести.

В 2011 году сильнее всех пострадали три префектуры района Тохоку – Фукусима, Мияги и Иватэ, там оказались частично или полностью разрушены 370 тысяч домов, люди были вынуждены переехать в возведенные властями временные убежища.

Утечка радиации на АЭС «Фукусима-1» и угроза ядерной катастрофы вынудила власти страны эвакуировать население 11 муниципалитетов префектуры Фукусима, около 16 млн человек из-за страха перед радиацией до сих пор живут вдали от родных мест.

Восстановление пострадавших от землетрясения и цунами районов и разбор завалов продолжается до сих пор.

фото: vesti.ru

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