В Сирии задержаны убийцы 47 мирных жителей

{1-} В Сирии силы безопасности заявили об аресте террористов, совершивших зверские убийства мирных жителей в городе Хомс.

Об этом сообщил сегодня телеканал «Сурия», передает ИТАР-ТАСС.

Он не привел сведений о численности задержанных, однако пообещал раскрыть в ближайшее время подробности ареста вооруженных экстремистов, среди которых есть наемники из других арабских стран.

Два дня назад в телеэфире были показаны жертвы кровавой резни – 47 женщин и детей, которых обнаружили в одном из домов. На большинстве тел были видны следы ножевых ранений.

Многие трупы были обуглены, что свидетельствовало о попытке террористов скрыть следы преступления.

Сирийские СМИ сегодня заявили, что в одной из квартир в Хомсе были найдены еще 12 окровавленных тел.

фото: mignews.com.ua

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