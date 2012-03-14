В Сирии задержаны убийцы 47 мирных жителей

{1-} В Сирии силы безопасности заявили об аресте террористов, совершивших зверские убийства мирных жителей в городе Хомс.
Об этом сообщил сегодня телеканал «Сурия», передает ИТАР-ТАСС.
Он не привел сведений о численности задержанных, однако пообещал раскрыть в ближайшее время подробности ареста вооруженных экстремистов, среди которых есть наемники из других арабских стран.
Два дня назад в телеэфире были показаны жертвы кровавой резни – 47 женщин и детей, которых обнаружили в одном из домов. На большинстве тел были видны следы ножевых ранений.
Многие трупы были обуглены, что свидетельствовало о попытке террористов скрыть следы преступления.
Сирийские СМИ сегодня заявили, что в одной из квартир в Хомсе были найдены еще 12 окровавленных тел.
фото: mignews.com.ua
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