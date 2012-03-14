Глава МВД рассказал, как стал генералом

{1-}Министр внутренних дел Виталий Захарченко получил звание генерала внутренней службы в связи с переаттестацией. Об этом он сказал, отвечая на вопрос, каким образом он получил звание генерала через месяц после своего назначения.

При этом перед новым званием он был генерал-майором, таким образом перескочив через два ступени. А раньше он работал в налоговой службе, где имел чин главного государственного советника, сообщает «Украинская правда».

«Этот чин мне был присвоен соответствующим указом Президента. И этот чин приравнивается к званию генерала внутренней службы. Поэтому, если вы смотрели внимательно указ, была проведена переаттестация и присвоенное соответствующее звание», - сказал Захарченко.

Он также добавил, что желает реформировать милицию таким образом, чтобы повысить доверие народа к правоохранителям. Он привел социологические показатели, которые свидетельствуют о том, что 57% граждан не поддерживают деятельность милиции.

«Но есть и положительный сигнал. 70% так или иначе готовы помогать милиции. Я живу в Украине, это моя родина и родина моих детей. Поэтому я хочу изменить правоохранительную систему таким образом, чтобы граждане видели в человеке в погонах своего защитника», - сказал он.

Ранее «Главред» сообщал, что Захарченко является миллионером, а его доход в 2010 году составил 1 330 138 грн., из которых заработная плата – 167 679 грн. В частной собственности министра находится жилой дом площадью 731,85 кв. м и гараж площадью 16 кв. м. На содержание имущества уплачено 12 900 грн.

фото: operativno.com

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