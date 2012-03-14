В Алма-Ате сожгли диски с казахским порно (ФОТО)

В Алма-Ате активисты молодежного движения «Болашак» (Будущее) в среду, 14 марта, сжигали диски с порнографией, произведенной в Казахстане.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Эти диски мы нашли на местных базарах; на обложке изображены девушки-казашки и надпись «Казахское порно», - сообщил один из активистов.

По его словам, обнаружив такие диски, активисты немедленно обратились в прокуратуру и к премьер-министру, однако, «поскольку ничего с их стороны сделано не было, бороться с распространением казахского порно решили самостоятельно».

«То, что на этих дисках, никак не стыкуется с нашим менталитетом», - возмутились активисты.

Представители организации сожгли около десяти дисков порнографического содержания, после чего отправились на один из рынков.

«Мы хотели найти там подобную же продукцию, но, заметив нас, продавцы тут же разбежались, причем некоторые даже бросили свой товар», - рассказали в «Болашаке».

Активисты движения заявили, что намерены и впредь проводить рейды, разыскивая и изымая из продажи казахские порнофильмы.

фото: today.kz

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