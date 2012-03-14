Портрет Луценко останется висеть в МВД

{1-} Министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко считает, что портрет Юрия Луценко должен остаться среди портретов бывших руководителей ведомства, которые вывешены на специальной доске в министерстве. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

Журналисты спросили министра, не снимут ли портрет Луценко с доски почета в министерстве в связи с тем, что в его отношении был вынесен обвинительный судебный приговор, передаёт ЛIГАБiзнесIнформ.

Захарченко ответил, что речь идет не о доске почета. "Это доска, на которой есть портреты всех министров, которые когда-то возглавляли это ведомство. Факт того, что Луценко возглавлял министерство, остается, поэтому уместно будет, чтобы этот портрет там остался", - сказал он.

Как Луценко вынесли приговор (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Напомним, когда аналогичный вопрос задавали предыдущему министру Анатолию Могилеву, он отвечал, что решение будет принято после решения суда по делу Луценко.

Ранее Главред также сообщал, что Виталий Захарченко, отвечая на вопрос, каким образом он получил звание генерала через месяц после своего назначения заявил, что получил звание генерала внутренней службы в связи с переаттестацией.

При этом перед новым званием он был генерал-майором, таким образом перескочив через два ступени. А раньше он работал в налоговой службе, где имел чин главного государственного советника.

«Этот чин мне был присвоен соответствующим указом Президента. И этот чин приравнивается к званию генерала внутренней службы. Поэтому, если вы смотрели внимательно указ, была проведена переаттестация и присвоенное соответствующее звание», - сказал Захарченко.

фото: gazeta.ua

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