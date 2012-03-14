Италия закрыла посольство в Сирии

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Правительство Италии в среду, 14 марта, объявило об отзыве своих дипломатов и закрыло посольство в Сирии.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

Таким образом Италия продемонстрировала свое осуждение насилия против оппозиции.

На такой шаг страна решилась пойти по соображениям безопасности, а также чтобы подчеркнуть, что «Рим решительным образом осуждает неприемлемое насилие сирийского режима в отношении своих граждан».

Ранее свои посольства в Сирии закрыли США, Канада, Великобритания, Франция и Швейцария.

Ранее председатель Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что число погибших в ходе беспорядков в Сирии, с 2011 года превысило 8 тысяч человек.

фото: pik.tv

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