Азаров рассказал о подготовке вооружённого восстания в Украине

{1-} В расследовании дела о массовой скупке оружия СБУ выявила факты подготовки вооруженного восстания. Об этом сказал премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью газете Die Welt.

Так, отвечая на вопрос, есть ли прогресс в расследовании дела о массовой скупке оружия, о чем осенью заявлял президент Янукович, Азаров сказал: «СБУ выявила ряд случаев скупки оружия и подготовки вооруженного конфликта. Там были аресты. Теперь идет расследование», передаёт Украинская правда.

«По сути, идет призыв к свержению власти с применением силы. К сожалению, мы не всегда адекватно реагируем. Мы должны отвечать жестче», - сказал он.

Ранее Главред писал, что Президент Виктор Янукович заявил о том, что оппоненты власти готовят вооруженные нападения на органы государственного управления.

«Мне правоохранительные органы говорят, что сейчас идет скупка оружия и подготовка к вооруженным нападениям на органы государственной власти», - сказал Янукович.

«Люди потеряли страх и совесть. Кто это организует? Не те, кому труднее всего живется. Те, кому труднее - они молчат, ждут, терпят», - заявил Янукович.

фото: mvs.gov.ua

Новости по теме:

Литвин не считает себя первым лицом государства и не боится нападения

Украинцы накопили столько оружия, что хватит на маленькую войну (ФОТО)

Азаров приказал выдавать «Витину тысячу» без справок и очередей

Янукович заявил, что на власть готовят вооруженное нападение