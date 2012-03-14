Тернопольский губернатор назван невиновным в совершении ДТП

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Экс-начальник ГАИ Тернопольской области Виктор Пак арестован по обвинению в совершении ДТП на Хмельнитчине.

Об этом заявил глава МВД Виталий Захарченко, передает «Украинская правда».

По словам министра, в ходе служебного расследования в МВД выяснилось, что «он (Пак) лично управлял транспортным средством при совершении ДТП».

Захарченко также в очередной раз опроверг причастность Тернопольского губернатора Валентина Хоптяна к этому ДТП.

«Губернатор уже на то время находился в более чем 40 километрах от места происшествия. Это доказано всеми материалами, собранными во время проведения служебного расследования», - заявил глава МВД.

Результаты расследования, по словам министра, были переданы в Генпрокуратуру, которая решила продолжить расследование этого дела в Винницкой области.

фото: dai.te.ua

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