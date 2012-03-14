Россия готова вернуть на свои рынки грузинский «Боржоми»

{1-} Возвращение на российский рынок грузинской минеральной воды «Боржоми» приобрело положительную динамику.

Об этом заявил глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, передает ИТАР-ТАСС.

«Если все проблемы, которые нас начали волновать в 2006 году, устранены, то первое, что пойдет на российский рынок – это «Боржоми», - сказал он.

Онищенко пояснил, что Роспотребнадзор проверил документы, которые представила грузинская компания, производящая минеральную воду, и не имеет к ним претензий.

По его словам, эксперты из России готовы поехать в Грузию для инспекции предприятий, после чего «Боржоми» может получить в РФ «зеленый свет».

«Мы готовы сейчас предметно работать на рынке «Боржоми». Они предъявляли нам документацию, мы ей удовлетворились. Нам сейчас нужно ехать непосредственно на место для того, чтобы изучить, в каких условиях это происходит, как это разливается, какие существуют методы контроля», - сказал Онищенко.

12 марта глава Роспотребнадзора сообщил, что ждет из Грузии официального подтверждения готовности принять российских специалистов для инспекции предприятий, которые хотят возобновить поставки вина и минеральной воды в РФ.

В последний раз информация о возвращении «Боржоми» на российский рынок, появилась в октябре 2011 года. Онищенко тогда говорил, что запрет может быть снят и с грузинского вина.

фото: dp.ru

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