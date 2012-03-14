Тимошенко будут лечить в гальванической ванне

{1-} Для экс-премьера Юлии Тимошенко, согласно предписанию врачей, приготовили гальваническую ванну В подобных ваннах с помощью тока в 30—50Вт лечат заболевания костно-мышечной системы.Об этом сообщили в Государственной пенитенциарной службы.

Тимошенко будет принимать гальванические ванны, так как эти процедуры были рекомендованы экс-премьеру немецкими и украинскими медиками, передаёт УРА-Информ.

Согласно окончательным рекомендациям врачей экс-премьеру прописаны: водное шиацу, массаж, лечебная гимнастика, мануальная терапия, гальванические ванны и электрофорез.

Также, согласно информации службы Тимошенко отказалась от очередного медосмотра (измерения температуры и давления – ред.) и потребовала обеспечить ей стационарное лечение в Германии в Центре спортивной науки и спортивной медицины берлинской клиники Шарите.

Однако такой вариант полностью исключен поскольку не предусмотрен украинскими законами.

Ранее Главред также сообщал, что защитник Юлии Тимошенко Сергей Власенко опроверг заявление Государственной пенитенциарной службы о том, что экс-премьер хочет лечиться в Германии.

"Заявление Государственной пенитенциарной службы о том, что Юлия Тимошенко якобы требует лечения в Германии - откровенная ложь и провокация", - заявил Власенко.

По его словам, "Тимошенко требует, чтобы лечение проходило строго по протоколу немецких врачей, которые в своем медицинском заключении отметили, что такое лечение возможно только в условиях стационара в специализированной клинике вне колонии".

фото: tymoshenko.ua

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