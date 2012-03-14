Николаевский мажор-отморозок бросил беременную девушку

23-летний Максим Присяжнюк, один из фигурантов садистского изнасилования, попытки убийства и сожжения 18-летней Оксаны Макар, раньше бросил свою беременную девушку и ушел к другой, о чем рассказал его преподаватель из Николаевского госуниверситета им. Сухомлинского.

Как утверждает педагог, парень был эмоциональным, активным, но никогда не грубил, претензий к нему на парах не было, хоть и посещал они их не часто, сообщает «Сегодня».

В личной жизни у Максима были проблемы: от него забеременела девушка, но он бросил ее и ушел к другой. Для бывшей его возлюбленной это было большой драмой.

Ранее «Главред» сообщал о резонансном случае, который потряс весь Николаев. Три местных мажора изнасиловали, попытались задушить и сжечь 18-летнюю девушку. А представители областной ВО «Свобода» потребовали восстановить в Уголовном кодексе смертную казнь как меру наказания за наиболее тяжкие преступления.

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фото: nr2.ru / "Вконтакте" Максима Присяжнюка, novosti-n.mk.ua

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