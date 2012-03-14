В Азербайджане арестованы 22 иранских шпиона

В Азербайджане арестованы 22 человека по подозрению в подготовке нападений на посольства США и Израиля в Баку.

Об этом 13 марта сообщили в пресс-службе Министерства национальной безопасности Азербайджана, передает ВВС.

Арестованных обвиняют в сотрудничестве с корпусом стражей исламской революции (СЕПАХ) Ирана.

Напомним, в феврале азербайджанское телевидение сообщило о раскрытии заговора с целью нападения на посольство Израиля и еврейского центра в Баку.

Были подозрения, что Иран готовит нападения на израильские объекты в Таиланде, Индии и Грузии.

Задержанные, получали приказы от СЕПАХ с тем, чтобы «совершать террористические акты против США, Израиля, посольств и посольских работников других западных стран».

По сообщениям спецслужб, арестованные были завербованы в 1999 году и прошли обучение в военных лагерях Ирана.

«Во время ареста было обнаружено огнестрельное оружие, патроны, взрывчатые вещества и шпионское снаряжение», – утверждают в Министерстве нацбезопасности Азербайджана.

В последнее время иранские шпионы и агенты секретной службы Израиля «Моссад» активизировать в регионе Южного Кавказа, в который входят Грузия, Азербайджан и Армения.

Стратегическое значение региона объясняется, в частности, добычей в Каспийском море нефти и газа, которые перегоняются на европейские рынки из Азербайджана через Грузию по магистральным трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум.

Напомним, в мае 2011 года Баку ожидает приезда десятков тысяч туристов на конкурс «Евровидение-2012».

В последнее время взаимоотношения Азербайджана и Ирана накаляются. Тегеран противится улучшению отношений Азербайджана с Израилем и США, а официальный Баку настороженно относится к традиционно теплым ирано-армянским отношениям.

В феврале Тегеран обвинил Баку в предоставлении базы для агентов «Моссад», которые подозреваются в покушениях на иранских ученых.

11 января этого года в Тегеране в результате покушения погиб сотрудник иранского ядерного центра, 32-летний Мостафа Ахмади Роушан – к двери его автомобиля неизвестные прикрепили взрывное устройство.

С начала 2010 года в иранской столице по схожему сценарию было совершено несколько покушений, жертвами которых стали трое ученых, работавших в сфере ядерных технологий. Иранские официальные лица обвиняют в причастности к этим преступлениям американские и израильские спецслужбы.

Министерство иностранных дел Ирана заявило также, что Азербайджан ведет антииранскую пропаганду в СМИ, а также препятствует транзитному движению иранских грузов по своей территории.

В начале февраля британская газета Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что «Моссад» использует Азербайджан в качестве базы для своей разведывательной деятельности.

Израиль официально не комментировал эту информацию, однако в газете приведены слова агента под кличкой «Шимон», утверждавшего, что Баку является важным центром разведывательной работы.

«Наше присутствие здесь не афишируется, но оно весьма значительно. За последний год оно возросло, и это позволяет нам быть поблизости от Ирана, граница с которым легко проницаема», – заявил «Шимон».

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