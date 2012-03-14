Потомок германского кайзера предложил восстановить монархию

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Потомок последнего германского кайзера Вильгельма II, принц Филип Кирил Прусский предложил вернуть Германии монархию.

Об он заявил накануне президентских выборов в ФРГ, назначенных на 18 марта, сообщает Christ und Welt.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, предыдущий президент Германии Кристиан Вульф добровольно ушел в отставку 17 февраля после того, как прокуратура начала расследование по подозрению в коррупции.

По мнению принца, монархия обеспечила бы Германии стабильность, так как членов королевской семьи нельзя отправить в отставку из-за вотума недоверия или лишить иммунитета.

Потомок императорской семьи считает, что у монархов и членов их семей нет корыстных интересов, в отличие от президентов, поскольку они пользуются наследством.

Кроме того, король имеет больше влияния, нежели президент, так как «может достучаться до сердец людей». Принц Филип Кирил уверен, что эмоциональные призывы монарха действуют лучше, нежели обращения политиков.

В то же время, принц убежден, что реставрация монархии в Германии невозможна из-за предрассудков в обществе. В частности, он считает, что страны-победительницы во Второй мировой войне навязали немцам неверные ассоциации Пруссии с агрессией и милитаризмом. Однако потомок кайзера надеется, что эта точка зрения еще изменится.

Сам принц Филип Кирил Прусский вырос в Шлезвиге-Гольштейне и после развода родителей воспитывался матерью.Он получил церковное образование и стал евангелическим священником в небольшом городе Цеденик к северу от Берлина.

фото: jungefreiheit.de

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