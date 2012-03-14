Янукович защитил социологов: вызывать всех на допрос - непрофессионально

{1-} Президент Виктор Янукович расценивает как непрофессиональный подход случай вызова на допросы в СБУ группы ученых Института социологии НАН Украины.

В комментарии Украинской службе Би-Би-Си Янукович заявил, что требует от СБУ безопасности взвешенных, мудрых и демократических подходов при выполнении ими своих служебных обязанностей, о чем заявила пресс-служба главы государства.

Янукович подчеркнул: права и свободы человека, уважение достоинства гражданина должны быть краеугольным камнем во всей деятельности правоохранительных органов.

Ранее «Главред» сообщал, что СБУ открестилась от вызова на допрос ученых совета Института социологии Национальной академии наук. В ведомстве отметили, что это, «видимо, кто-то пошутил».

Также сообщалось, что СБУ расследует уголовное дело о хищении 920 тыс. грн, по которому проводит допросы в том числе и сотрудников Института социологии в качестве свидетелей по делу .

фото: president.gov.ua

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