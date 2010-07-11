Против штата Аризона подан седьмой иск по иммиграционному закону

Против американского штата Аризона подан седьмой иск, касающийся нового иммиграционного закона. Об этом сообщает АР. В иске говорится, что закон приведет к ущемлению прав латиноамериканского населения, передает Newsru.com. «Вместо того, чтобы рассказывать полицейским, кто подлежит и кто не подлежит депортации, все внимание в материалах для полиции сфокусировано на расплывчатых факторах – на манере (подозреваемых) одеваться, на ограниченной способности говорить по-английски, на поведении, что бы это ни значило», – заявил юрист Питер Чей, представляющий интересы истцов. Новый закон разрешает проверять статус резидента у любого человека, в отношении которого проводится расследование, в случае, если этот человек подозревается в нарушении иммиграционного законодательства. Он должен вступить в силу 29 июля.