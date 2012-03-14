В Москве арестован Сергей Мавроди

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В Москве суд на пять суток арестовал Сергея Мавроди за неуплату штрафа в тысячу рублей (250 гривен – прим.ред.).

Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мировой судья района Хамовники вынес постановление, согласно которому Мавроди был признан виновным в неуплате штрафа, и ему было назначено наказание в виде ареста сроком на пять суток», - заявили в суде.

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Согласно материалам дела, Мавроди в течение длительного времени не исполнял постановление судебного пристава о наложении на него штрафа в размере тысячи рублей.

При этом в производстве мирового судьи сейчас находится десять аналогичных материалов.

Мавроди вновь приковал к себе общественное внимание после того, как в начале 2011 года объявил о запуске нового проекта под названием «МММ-2011» («Мы можем многое»), доходность которого, по заверениям самого Мавроди, составит 360% годовых.

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По замыслу Мавроди, ранее осужденного за мошенничество, участники «МММ-2011» будут финансировать друг друга, а все операции будут проходить исключительно в интернете.

Ряд российских чиновников и общественных деятелей назвали это его предприятие очередной аферой.

Жертвами первого проекта Мавроди под названием «МММ» в начале 1990-х стали, по разным оценкам, от 10 до 15 миллионов человек.

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Мавроди был приговорен к 4,5 годам лишения свободы за хищение денежных средств вкладчиков по статье «мошенничество». В мае 2007 года он вышел на свободу.

По данным судебных приставов, общая сумма задолженности основателя «МММ» перед гражданами составляет почти 5 миллиардов рублей (1,25 миллиарда гривен).

фото: jourdom.ru

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