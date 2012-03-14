Школьник за минуту взломал сайт космического агентства Казахстана (ФОТО)

{2-}

К взлому сайта Национального космического агентства Казахстана в 2010 году оказался причастен школьник из Мурманска.

Об этом в среду, 14 марта, сообщили в ФСБ по Мурманской области, передает «Lenta.ru».

Расследованием занималось министерство национальной безопасности Казахстана, однако местонахождение взломщиков удалось установить только в 2011 году, а личности – только сейчас. Причастность школьника к взлому сайта установили сотрудники ФСБ Мурманской области.

По результатам расследования, сайт космического агентства Казахстана взломали три человека из разных регионов. Будущие взломщики познакомились в социальных сетях и никогда не встречались в реальной жизни.

Жителю Мурманска на момент взлома сайта было всего 14 лет. Он заявил, что процесс взлома занял чуть больше минуты, так как разработчики не установили надежную защиту на портале.

- То, что мы сделали, конечно, противозаконно, - признает Александр. – Но на казахском сайте мы создали тему, в которой указали, где именно его уязвимость.

Следователи считают, что ключевую роль во взломе сайта играл не мурманчанин. О личностях и местонахождении его сообщников не сообщается.

Хакерской атаке сайт космического агентства Казахстана подвергся 19 июля 2010 года. Тогда на сайте появилась пустая ссылка «Хотите взломать сайт? Тогда вам сюда», а вместо колонки навигации – слово Hacking, при клике на которое пользователь видел приветствие от «хакеров из деревни» и переходил на сайт профессиональных взломщиков.

фото: murmansk.kp.ru

Новости по теме:

Хакеры взломали официальный сайт Ватикана

Органы власти Украины задолжали Microsoft 800 миллионов

ЦИК России подвергается массированной атаке хакеров

В NASA потеряли коды управления МКС