Парламент Ирана впервые в истории допросил Президента

Президент Ирана впервые в истории Исламской республики был вызван в парламент, чтобы ответить на различные обвинения.

Для этого Меджлис Ирана провел специальную сессию, сообщает NEWSru Israel .

Самые серьезные вопросы, на которые отвечал президент, касаются его отношений с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи. Также Ахмадинежад давал объяснения по поводу экономической политики: многие депутаты считают, что ошибочные решения президента привели к финансовому кризису в стране.

Депутаты заявили претензии внешней политике Ахмадинежада, также его обвинили в растрате государственных средств.

Президент отвечал на вопросы несколько часов, но по сути не ответил ни на один из них, ограничившись обтекаемыми фразами и бравурными репликами.

Например, он ушел от конкретного ответа на вопрос, почему он 11 дней не выходил из дома после конфликта с Хаменеи (инцидент произошел в апреле прошлого года, когда Ахмадинежад предпринял неудачную попытку добиться отставки министра по делам разведки Хейдара Мослехи, который считается близким соратником Хаменеи).

«Многие люди тогда говорили, что мне стоило отдохнуть и заняться собой», - пояснил президент.

«До сих пор мое правительство не совершило никаких серьезных нарушений. Если вы оцените нашу эффективность менее чем на 100%, это будет проявлением несправедливости и трусости», - заявил Ахмадинежад депутатам.

Отвечая на некоторые вопросы, президент Ирана откровенно насмехался над членами парламента и язвил, что сам бы он придумал вопросы получше.

И все же для Ирана речь идет об историческом событии – впервые в истории Исламской республики с момента ее создания в 1979 году главе государства приходится держать ответ перед парламентариями.

Тем, не менее, Ахмадинежад накануне слушаний отметил, что депутаты всего лишь реализуют свое конституционное право. Однако этот инцидент может стать шагом к возможному объявлению импичмента президенту, заявили западные СМИ.

Эти особые слушания проводятся на одном из первых заседаний Меджлиса после состоявшихся 2 марта парламентских выборов. На них убедительную победу одержали последователи Хаменеи, в то время как сторонники его бывшего союзника Ахмадинежада потерпели поражение.

В Иране действует не имеющая аналогов в мире политическая система, при которой над всеми ветвями власти стоит духовный лидер с огромными полномочиями, избираемый не народом, а советом высшего духовенства.

Махмуд Ахмадинежад был избран на пост президента Исламской республики в 2005 году.

В 2009 году он был переизбран на второй президентский срок, что вызвало волну массовых акций протеста в Иране.

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