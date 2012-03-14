Жертва николаевских отморозков рассказала, как молилась о спасении

Жертва николаевских мажоров-отморозков Оксана Макар, которую изнасиловали и пытались сжечь, рассказала, что сначала звала на помощь, а потом начала молиться, чтобы выжить.

Об этом сообщает «Novosti-n.mk.ua».

По словам девушки, она помнит бар и как шла в гости.

«Потом я отключилась. Провал... Помню, как меня душили. И когда пришла в себя, когда всю ночь лежала, помню. Я думала, что не переживу. Тела не чувствовала. Сначала кричала о помощи. Но там никого не было. Начала молиться. Мне показалось, что я умерла. Все помню, как в тумане», – рассказала Оксана.

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О своем спасении девушка рассказала, что «пожалуй, Бог и решил. Если не дал умереть, значит, я для чего-то ему здесь нужна. Я обязательно выживу. Я буду очень стараться. Очень».

Также девушка рассказала, что не ощущает своего тела.

«Врачи говорят, если бы была без сознания – мне было бы легче. А так я все вижу, понимаю, чувствую. Но это хорошо, что я в сознании. Говорят, шансов больше», – добавила она.

Кроме того, Оксана сообщила, что к ней приходили из милиции.

«Сегодня. Две молодые женщины. Я все рассказала», – сказала девушка.

Она также поблагодарила всех людей, которые передают ей деньги на лечение.

«Спасибо всем. Теперь я знаю, что хороших людей очень много. Гораздо больше, чем плохих. Я верю в человеческую доброту. Спасибо вам», – добавила Оксана.

фото: novosti-n.mk.ua

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