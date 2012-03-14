На будущих депутатов хотят собирать компромат

В Украине появится новый способ борьбы за демократию – сбор информации о кандидатах в народные депутаты. Организаторы общественных движений «Партнерство «Новий громадянин» и «Чесно» заявили, что намерены информировать общественность о будущих парламентариях, для чего собирают по всей стране «национальную сеть» общественников-контролеров.

Бывший соратник президента Ющенко Олег Рыбачук и Светлана Залищук считают, что таким образом можно усилить влияние общества на политические процессы.

Как свидетельствуют участники встреч с организаторами движения в областных центрах, Рыбачук и Залищук в основном общаются с местными депутатами от оппозиционных партий, предлагая им собирать компрометирующие материалы на их оппонентов. Информация будет централизованно публиковаться на портале «Google Group Чесно», откуда затем станет направляться в средства массовой информации

Интернет-ресурс «Чесно» сообщает, что работу аналитической группы из 30 специалистов, которые будут изучать будущих законодателей профинансирует Международный фонд «Відродження», входящий в основанную Джорджем Соросом «Фундацию Открытого общества». «Контроллерам» выделя 185 тысяч гривен. Однако, как сообщают источники в грантовых организациях, ведутся переговоры о расширении круга доноров.

Так, Рыбачук уже якобы успел обратиться к исполняющему директору представительства Международного Республиканского института (США) Майклу Дракмену с просьбой помочь в организационном укреплении Общественной инициативы «Чесно».

Напомним, что американские фонды были одними из главных доноров украинских общественных организаций, участвовавших в подготовке Оранжевой революции.

В частности, бывший сотрудник Госдепартамента США, глава Международного республиканского института Лони Кранер сообщала, что с 2002 по 2004 год Госдепартамент США предоставил украинской оппозиции более 65 млн долларов через различные неправительственные организации.