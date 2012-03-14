Жертву николаевских мажоров-отморозков предложили лечить в Киеве

Вопрос транспортировки пострадавшей вследствие резонансного преступления в Николаеве на лечение в Киев будет окончательно решен в четверг, 15 марта, после консультаций с киевскими специалистами.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, передает «Интерфакс-Украина».
Вице-премьер, министр здравоохранения Раиса Богатырева во время разговора с губернатором Николаевской области Николаем Кругловым предложила транспортировать пострадавшую на лечение в Киев.
Губернатор сообщил, что из-за состояния пострадавшей врачи считают транспортировку нежелательной.
«Завтра киевские специалисты приезжают в Николаев, и вопрос транспортировки пострадавшей в Киев будет решен окончательно», - отметили в Минздраве.
Круглов также сообщил, что медики оценивают состояние пострадавшей Оксаны Макар как стабильно тяжелое.
Губернатор заверил, что девушке за государственные средства оказывается медицинская помощь в полном объеме, она снабжена всеми необходимыми медицинскими препаратами и расходными материалами.
Для оказания медицинской помощи привлечены все необходимые высококвалифицированные специалисты.
Напомним, как сообщал «Главред», в Николаеве трое мужчин заманили 18-летнюю девушку в квартиру, изнасиловали ее, а затем, чтобы скрыть следы преступления, придушили и попробовали сжечь живьем.
Девушка выжила, но находится в крайне тяжелом состоянии, ей ампутировали руку и стопы.
Во вторник вечером были арестованы все трое соучастников этого преступления. В отношении двух подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «изнасилование, совершенное группой лиц».
В отношении третьего возбуждено дело по двум статьям: «групповое изнасилование» и «покушение на убийство».
Расследованием преступления занимается Главное следственное управление МВД Украины.
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