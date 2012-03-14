Лукашенко отказался помиловать приговоренных к смерти террористов

{1-} Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение отказать в помиловании приговоренным к смертной казни за теракт в минском метро.

Об этом сообщил 14 марта государственный телеканал «Беларусь 1», передает «Интерфакс».

«Президентом Беларуси Александром Лукашенко принято решение не миловать приговоренных Верховным судом Белоруссии к смертной казни Коновалова и Ковалева в связи с исключительной опасностью и чрезвычайно тяжелыми последствиями для общества совершенных ими преступлений», - сообщил телеканал.

Напомним, как сообщал «Главред», теракт на станции «Октябрьская» минского метро произошел 11 апреля 2011 года в час пик – 17:58 по местному времени. По данным спецслужб, мощность взрывного устройства, начиненного поражающими элементами, составила около 5 кг в тротиловом эквиваленте.

В результате теракта погибли 15 человек, еще около 200 получили ранения.

30 ноября 2011 года Верховный суд Беларуси признал 25-летних Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева виновными и приговорил их к смертной казни.

7 декабря Владислав Ковалев подал прошение о помиловании. Дмитрий Коновалов признал приговор и отказался просить о помиловании.

фото: bymedia.net

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