В России веб-камеры с избирательных участков перенесут в отделы полиции

Камеры видеонаблюдения, установленные на избирательных участках России, после выборов должны использоваться для контроля за полицейскими.

Об этом в среду, 14 марта, заявил адвокат и член Общественной палаты Анатолий Кучерена, передает «Интерфакс».

Адвокат объяснил свое предложение тем, что «в последнее время страну шокировали чудовищные случаи преступлений со стороны полицейских, виновных в издевательствах и убийствах людей».

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В связи с этим, по мнению Кучерены, камеры наблюдения нужно установить в дежурных частях ОВД, комнатах совещаний и помещениях для временно задержанных. С этим предложением адвокат намерен выступить на коллегии МВД России 15 марта.

Последний громкий случай издевательства полицейских над задержанным произошел в Казани 9 марта. Тогда участковый отдела полиции «Дальний» Ильшат Гарифуллин задержал по подозрению в краже телефона 52-летнего Сергея Назарова, доставил его в ОВД и передал коллегам Алмазу Василову, Ильнару Ибатуллину и Фаилю Сабирзянову. Как утверждают родственники Назарова, его задержали только из-за наличия судимости. В отделе на Назарова составили поддельный протокол о хулиганстве.

Через несколько часов задержанному вызвали скорую помощь из-за болей в животе. 10 марта Назарову сделали операцию, но вскоре он скончался. Перед операцией мужчина рассказал, что полицейские изнасиловали его бутылкой из-под шампанского. Все участники инцидента были уволены, против них возбуждены уголовные дела.

Между тем, Президент Татарстана Рустам Минниханов уже распорядился в связи с происшествием в «Дальнем» установить видеокамеры во всех ОВД республики. В среду первая видеокамера появилась в комнате для допросов казанского отдела «Вишневский».

Напомним, накануне президентских выборов 4 марта веб-камеры были установлены на избирательных участках в России, чтобы обеспечить честность голосования.

13 марта премьер-министр РФ Владимир Путин, победивший на выборах, предложил подчиненным подумать над тем, где в дальнейшем могли бы использоваться видеокамеры с участков.

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