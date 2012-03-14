Президенты Украины и Туркменистана побывали в цирке

Президент Украины Виктор Янукович и Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетили благотворительное представление для детей в Национальном цирке Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Мастера циркового искусства Украины и Туркменистана подготовили совместную программу для детей из малообеспеченных семей, сирот и детей, лишенных родительской опеки.

«Проект был реализован под патронатом Президентов Украины и Туркменистана и направлен на дальнейшее развитие культурно-гуманитарных связей и дружеских взаимоотношений между народами», - отмечает пресс-служба.

Во время спектакля зрителям показали номера, подготовленные украинскими и туркменскими артистами в разных жанрах циркового искусства.

Напомним, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов находится в Украине с официальным государственным визитом.

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