Президенты Украины и Туркменистана побывали в цирке

Президент Украины Виктор Янукович и Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетили благотворительное представление для детей в Национальном цирке Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.
Мастера циркового искусства Украины и Туркменистана подготовили совместную программу для детей из малообеспеченных семей, сирот и детей, лишенных родительской опеки.
«Проект был реализован под патронатом Президентов Украины и Туркменистана и направлен на дальнейшее развитие культурно-гуманитарных связей и дружеских взаимоотношений между народами», - отмечает пресс-служба.
Во время спектакля зрителям показали номера, подготовленные украинскими и туркменскими артистами в разных жанрах циркового искусства.
Напомним, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов находится в Украине с официальным государственным визитом.
Новости по теме:
Янукович наговорил комплиментов президенту Туркменистана
Туркменбаши во время официального визита в Украину посетит Национальный цирк
Янукович встретился с Президентом Туркменистана «с глазу на глаз»