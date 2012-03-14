В России геев назвали угрозой независимости

{1-} В Краснодаре суд признал гей-движение «Прайд-хаус в Сочи» экстремистским.

Об этом сообщает в среду, 14 марта, портал «Югополис».

Ранее управление Минюста по Краснодарскому краю отказало организации «Прайд-хаус в Сочи» в регистрации, а создатели движения попытались этот отказ оспорить.

Решение Первомайского районного суда, подтвердившего отказ Минюста, было вынесено 20 февраля, однако до сих пор в СМИ не сообщалось о его мотивировочной части.

В решении суда говорится, что документы для регистрации «Прайд-хауса в Сочи» были составлены с нарушениями. Судья также отмечает, что цели движения «противоречат основам общественной нравственности, политике государства в области защиты семьи, материнства и детства».

Подчеркивается, что деятельность организации может быть расценена как пропаганда нетрадиционной сексуальной ориентации, которая может привести к разжиганию социальной розни, а также может «подорвать суверенитет и территориальную целостность РФ в силу сокращения ее населения».

Гей-активисты уже выразили намерение обратиться с апелляцией, а затем, в случае отказа, в Верховный суд РФ и в Европейский суд по правам человека.

Организация «Прайд-хаус в Сочи» ставила своей целью борьбу с гомофобией в спорте во время Зимней Олимпиады в России. В период Олимпиады-2014 члены движения намеревались открыть в Сочи «Дом гордости» (Прайд-хаус) где общественность могла бы получить «объективную информацию об ЛГБТ-движении в России и мире», а также о кампаниях по борьбе с гомофобией.

Активисты заявили, что на создание «Дома гордости» их вдохновила подобная инициатива во время Олимпиады в Ванкувере. По словам создателей гей-движения, Международный олимпийский комитет выразил готовность сотрудничать с ними.

Документы на регистрацию «Прайд-хауса в Сочи» были переданы в Минюст 19 октября 2011 года.

фото: saa.auto.sohu.com

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