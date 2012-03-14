Украинцы массово перечисляют деньги жертве николаевских мажоров-отморозков

Украинцы массово сдают кровь и перечисляют деньги, чтобы помочь Оксане Макар, которую изнасиловали и пытались сжечь трое мажоров-отморозков в Николаеве.

Банковская карта, на которую поступают деньги, отказала из-за превышения лимита, сообщает «Сегодня».

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в Николаеве трое местных жителей изнасиловали поиздевавшись 18-летнюю Оксаной Макар и пытались заживо ее сжечь.

Преступление вызвало широкий резонанс в Украине – расследование дела взял на контроль Президент Виктор Янукович, который поручил генпрокурору Виктору Пшонке провести полное и объективное расследование.

Тем временем, известия о жутких издевательствах буквально взорвали социальные сети – люди клянут «мажоров» и передают друг другу сообщения с просьбой помочь девушке деньгами на лечение и сдать кровь.

«Во вторник перед пунктом переливания выстроилась целая очередь, около 50 человек. Врачи сказали, что каждый день нужно около 10 доноров», - сообщил житель Николаева Денис Плишко.

Неравнодушных к чужой беде украинцев оказалось настолько много, что перечисленные деньги превысили лимит банковской карточки, и сейчас родня девушки открывает другой счет.

Напомним, по данным милиции, трагические события развивались так: «9 марта трое парней познакомились в местном баре с девушкой и пригласили ее домой. Вместе они употребляли спиртные напитки. Жертва уснула, после чего парни по очереди вступили с ней в половую связь», - рассказала глава пресс-службы областной милиции Ольга Передеренко.

Затем один из парней придушил девушку и захотел избавиться от тела, не подозревая, что жертва еще жива – насильники вынесли ее на ближайшую стройку и развели костер, куда бросили девушку.

Утром ее нашел случайный прохожий. У Оксаны обгорело 55% тела, ступни ног и одну руку врачи вынуждены были ампутировать.

Сейчас ей немного легче, она уже пообщалась со следователями и журналистами. В частности, рассказала, что почти не помнит о той ночи.

«Помню бар, и как мы шли в гости. Потом я отключилась. Помню, как меня душили. Как всю ночь лежала, помню. Тела не чувствовала. Кричала о помощи, молилась. Мне казалось, что я уже умерла...», - рассказала девушка.

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