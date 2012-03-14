За последние 75 лет смертность в США снизилась на 60% во всех возрастных группах.

Таковы данные Национального центра медицинской статистики с 1935 по 2010 год проанализировала Донна Хойерт из Центра контроля и предотвращения заболеваний сообщает Medscape.com.

Самое большое снижение смертности наблюдается у детей – в возрастной группе от 1 до 4 лет этот показатель упал на 94%. Смертность среди пожилых американцев старше 85 лет снизилась на 38%.

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«Конечно, у нас были исключения, но мы стали свидетелями устойчивого снижения риска смерти в Соединенных Штатах. Когда повышенная выживаемость стала причиной старения нации, смертность упала с 1860 смертей на 100 тысяч человек в 1935 году до 746, 2 на 100 тысяч в 2010 году, то есть на 60%», - отмечает автор исследования.

По статистике, афроамериканцы умирают чаще, чем белые, а мужчины – чаще женщин. В 2010 году мужская смертность была на 40% выше женской. Среди причин, чаще всего вызывающих летальный исход, названы сердечные заболевания, рак и инсульт.

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Данные за 75 лет также рассказывают об истории изменений в культуре и медицине Америки.

Например, появление антибиотиков и других медикаментов снизило смертность во всех возрастных группах с 1935 по 1954 годы на 30%. После стабильного падения статистических показателей в течение 12 лет смертность резко возросла на 2% в 1969 году в связи с массовой модой на курение, что сопровождалась ростом количества раковых и хронических респираторных заболеваний.

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