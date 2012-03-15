Саудовская Аравия закрыла посольство в Сирии

Саудовская Аравия в среду, 15 марта, объявила о закрытии своего посольства в Сирии и эвакуации всего дипперсонала из Дамаска, сообщает Reuters.

Решение о закрытии посольства, говорится в заявлении, распространенном МИД Саудовской Аравии, было принято «в свете происходящих в Сирии событий».

Ранее своих дипломатов из Сирии уже отозвал ряд стран, в том числе, Великобритания, США, Швейцария и Канада. 11 марта стало известно, что Сирия готовится отозвать своих послов из некоторых стран Евросоюза. Какие именно страны покинут сирийские дипломаты, пока официально не объявлено.

В Сирии в марте 2011 года начались антиправительственные выступления, вскоре переросшие в масштабные вооруженные столкновения между оппозицией и лояльными президенту Башару Асаду силами. По оценкам ООН, с начала конфликта в Сирии погибли более 7,5 тысячи человек.

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