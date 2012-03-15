Премьера Греции планировали убить

Прокуратура Греции возбудила дело в связи с попыткой госпереворота, который включал в себя убийство занимавшего в 2008 году должность премьер-министра Костаса Караманлиса, сообщает Reuters.

Как утверждается в материалах дела, Караманлис стал жертвой заговора из-за того, что пытался улучшить отношения с Россией в топливно-энергетической сфере. «Сейчас мы пытаемся выяснить, где находятся фигуранты дела», – заявил источник в суде на условиях анонимности.

Консерватор Караманлис проиграл выборы социалистам в 2009 году.

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