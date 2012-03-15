Один из николаевских мажоров-отморозков работал юристом

В деле о николаевских мажорах-отморозках стали известны новые подробности личной жизни одного из мужчин - Максима П.

По рассказам местных жителей, отец и мать Максима работали в Еланецкой райадминистрации. Мать, Людмила, возглавляла РГА, отец был должностью пониже.

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Николаевские изверги рассказали, как насиловали и жгли жертву (ВИДЕО)

«Сам Максим, как ни странно, работал юристом в городском управлении культуры!» — говорит житель Николаева Денис Плишко, который вместе с земляками собирает митинги в городе за то, чтобы виновные не ушли от ответственности, пишет Сегодня.

Напомним, по данным милиции, трагические события развивались так: «9 марта трое парней познакомились в местном баре с девушкой и пригласили ее домой. Вместе они употребляли спиртные напитки. Жертва уснула, после чего парни по очереди вступили с ней в половую связь», — рассказала глава пресс-службы облмилиции Ольга Передеренко.

Затем, по ее словам, один из парней придушил девушку и захотел избавиться от тела, не подозревая, что жертва еще жива. После этого они вынесли ее на ближайшую стройку и развели костер, куда бросили девушку.

Нашел ее утром случайный прохожий. У девушки 55% тела обгорело, ступни ног и одну руку врачам пришлось ампутировать. Сейчас ей немного легче, она уже пообщалась со следователями и журналистами. В частности, рассказала, что почти не помнит о той ночи: «Помню бар и как мы шли в гости. Потом я отключилась. Помню, как меня душили. Как всю ночь лежала, помню. Тела не чувствовала. Кричала о помощи, молилась. Мне казалось, что я уже умерла...» — сказала девушка.

В то же время, николаевский суд принял решение об аресте обвиняемых в преступлении, сообщил отдел связей со СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Согласно информации Генпрокуратуры, прокуратура Николаевской области согласовала представление следователя в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. По результатам досудебного следствия по подозрению в совершении указанных преступных действий эти мужчины решениям суда арестованы.

Как сообщала ранее «Главред», Президент Виктор Янукович поручил Генпрокурору Виктору Пшонке провести полное и объективное расследование, а украинцы тем временем активно сдают кровь и перечисляют деньги, чтобы помочь девушке.

А представители областной ВО «Свобода» потребовали восстановить в Уголовном кодексе смертную казнь как меру наказания за наиболее тяжкие преступления.

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