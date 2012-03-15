Министр подробно рассказал об изменениях в украинской милиции

{1-} Вчера, 15 марта состоялась первая пресс-конференция министра внутренних дел Виталия Захарченко после его вступления на должность. Министр заявил, что кредит доверия населения к милиции "почти исчерпан", а только за два последних месяца в отношении милиционеров было возбуждено 30 уголовных дел. Захарченко также отметил и позитивные изменения в работе ведомства: новую кадровую политику, увеличение числа пойманных взяточников и незначительное повышение зарплат сотрудникам милиции, пишет Коммерсантъ Украина.

Первую пресс-конференцию после назначения министром внутренних дел 7 ноября прошлого года Виталий Захарченко провел в зале заседаний коллегий МВД.

"Я расскажу о деятельности и модернизации Министерства внутренних дел, про то, что уже свершилось и про то, что мы планируем сделать",— начал он свое выступление. Захарченко сообщил, что, согласно результатам социологических исследований, почти 80% граждан хотят проведения кардинальных реформ в милиции.

"При этом кредит доверия населения к правоохранительным органам почти исчерпан",— уточнил он, добавив, что "доверие граждан нужно вернуть".

Министр рассказал, что после назначения на должность он провел "внутренний аудит системы", хотя, по его же словам, и раньше "хорошо знал ее изнутри.

"Несмотря на то что ранее неоднократно делались громкие заявления о начале кардинальных изменений в МВД, я застал тут те же проблемы, которые существовали в то время, когда я пришел работать в милицию простым сержантом,— возмутился министр.— Менталитет милиционера фактически не изменился — я снова вижу, что у населения доверия нет, а это последствия ошибочного отношения к проблемам людей, внутренней коррупции, низкой профессиональной подготовки сотрудников и низкой зарплаты".

Глава ведомства также заверил, что тщательно анализирует факты злоупотреблений сотрудниками милиции, при этом информацию о них он получает не только от Службы внутренней безопасности, но и из СМИ.

"За два последних месяца, по материалам Службы внутренней безопасности, было возбуждено 30 уголовных дел в отношении нечистых на руку сотрудников милиции — в основном, за взяточничество и превышение власти,— уточнил господин Захарченко.— Я неоднократно обращался к личному составу с требованием не использовать в своей работе незаконные методы".

Министр подробно рассказал об итогах четырех с лишним месяцев своей деятельности на новом посту. В этот период произошла смена около 150 руководителей в центральном аппарате МВД и на местах.

"Однако если изменений к лучшему не будет, придется попрощаться и с ними (новоназначенными руководителями.— ред.)",— добавил Виталий Захарченко.

Кроме того, он отметил, что за это время удалось незначительно — на 150 грн — увеличить зарплаты милиционерам. "Теперь новоназначенный сержант получает 1600 грн, а лейтенант — 1800. Этого очень мало, но мы делаем все, чтобы улучшить ситуацию",— заверил глава МВД.

Еще одним поводом для его гордости стало увеличение числа уличенных во взяточничестве должностных лиц. По данным министра, за первые два месяца 2012 года их было выявлено более 300.

"Общая сумма взяток по раскрытым преступлениям увеличилась на треть (с 8 до 11 млн грн), а средняя сумма полученной одним чиновником взятки увеличилась почти вдвое (с 25 до 45 тыс. грн)",— сообщил Захарченко.

Ранее Главред также сообщал, что Виталий Захарченко, отвечая на вопрос, каким образом он получил звание генерала через месяц после своего назначения заявил, что получил звание генерала внутренней службы в связи с переаттестацией.

При этом перед новым званием он был генерал-майором, таким образом перескочив через два ступени. А раньше он работал в налоговой службе, где имел чин главного государственного советника.

«Этот чин мне был присвоен соответствующим указом Президента. И этот чин приравнивается к званию генерала внутренней службы. Поэтому, если вы смотрели внимательно указ, была проведена переаттестация и присвоенное соответствующее звание», - сказал Захарченко.

фото: operativno.com

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