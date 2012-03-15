Министр подробно рассказал об изменениях в украинской милиции

15 марта 2012, 08:17

 

{1-} Вчера, 15 марта состоялась первая  пресс-конференция министра внутренних дел Виталия Захарченко после его вступления на должность. Министр заявил, что кредит доверия населения к милиции "почти исчерпан", а только за два последних месяца в отношении милиционеров было возбуждено 30 уголовных дел. Захарченко также отметил и позитивные изменения в работе ведомства: новую кадровую политику, увеличение числа пойманных взяточников и незначительное повышение зарплат сотрудникам милиции, пишет  Коммерсантъ Украина.

Первую пресс-конференцию после назначения министром внутренних дел 7 ноября прошлого года Виталий Захарченко провел в зале заседаний коллегий МВД.

"Я расскажу о деятельности и модернизации Министерства внутренних дел, про то, что уже свершилось и про то, что мы планируем сделать",— начал он свое выступление. Захарченко сообщил, что, согласно результатам социологических исследований, почти 80% граждан хотят проведения кардинальных реформ в милиции.

"При этом кредит доверия населения к правоохранительным органам почти исчерпан",— уточнил он, добавив, что "доверие граждан нужно вернуть".

Министр рассказал, что после назначения на должность он провел "внутренний аудит системы", хотя, по его же словам, и раньше "хорошо знал ее изнутри.

"Несмотря на то что ранее неоднократно делались громкие заявления о начале кардинальных изменений в МВД, я застал тут те же проблемы, которые существовали в то время, когда я пришел работать в милицию простым сержантом,— возмутился министр.— Менталитет милиционера фактически не изменился — я снова вижу, что у населения доверия нет, а это последствия ошибочного отношения к проблемам людей, внутренней коррупции, низкой профессиональной подготовки сотрудников и низкой зарплаты".

Глава ведомства также заверил, что тщательно анализирует факты злоупотреблений сотрудниками милиции, при этом информацию о них он получает не только от Службы внутренней безопасности, но и из СМИ.

"За два последних месяца, по материалам Службы внутренней безопасности, было возбуждено 30 уголовных дел в отношении нечистых на руку сотрудников милиции — в основном, за взяточничество и превышение власти,— уточнил господин Захарченко.— Я неоднократно обращался к личному составу с требованием не использовать в своей работе незаконные методы".

Министр подробно рассказал об итогах четырех с лишним месяцев своей деятельности на новом посту. В этот период произошла смена около 150 руководителей в центральном аппарате МВД и на местах.

"Однако если изменений к лучшему не будет, придется попрощаться и с ними (новоназначенными руководителями.— ред.)",— добавил Виталий Захарченко.

Кроме того, он отметил, что за это время удалось незначительно — на 150 грн — увеличить зарплаты милиционерам. "Теперь новоназначенный сержант получает 1600 грн, а лейтенант — 1800. Этого очень мало, но мы делаем все, чтобы улучшить ситуацию",— заверил глава МВД.

Еще одним поводом для его гордости стало увеличение числа уличенных во взяточничестве должностных лиц. По данным министра, за первые два месяца 2012 года их было выявлено более 300.

"Общая сумма взяток по раскрытым преступлениям увеличилась на треть (с 8 до 11 млн грн), а средняя сумма полученной одним чиновником взятки увеличилась почти вдвое (с 25 до 45 тыс. грн)",— сообщил Захарченко.

Ранее Главред  также сообщал, что Виталий Захарченко, отвечая на вопрос, каким образом он получил звание генерала через месяц после своего назначения заявил, что получил звание генерала внутренней службы в связи с переаттестацией.

При этом перед новым званием он был генерал-майором, таким образом перескочив через два ступени. А раньше он работал в налоговой службе, где имел чин главного государственного советника.

«Этот чин мне был присвоен соответствующим указом Президента. И этот чин приравнивается к званию генерала внутренней службы. Поэтому, если вы смотрели внимательно указ, была проведена переаттестация и присвоенное соответствующее звание», - сказал Захарченко.

фото: operativno.com

Новости по теме:

В Украине грядёт масштабная реформа внутренних дел

Украинской милицией руководит миллионер

Портрет Луценко останется висеть в МВД

Почти миллион украинцев пострадали от милиции - правозащитники

Глава МВД рассказал, как стал генералом

Министр МВД стал куратором Киевской области

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
10:00
В Укргидрометцентре предупредили о грозе в Киеве на выходных
09:48
НБУ ощутимо снизил курс гривни: доллар снова перевалил за психологическую отметку
09:46
"Алкоголизм - не шутка". На Черниговщине боец ВСУ умер от "белой горячки"
09:46
Правозащитник обратился в Вашингтон с просьбой усмирить "куратора ЦРУ" в Украине
09:26
Задержание, голодовка, поддержка и творчество: все, что нужно знать о политзаключенном Олеге Сенцове
09:21
СБУ задержала подозреваемого в подрыве офиса венгерского культурного центра
09:19
Прикольные поздравления с Днем строителя-2018 на словах и в анимированных открытках Фото
09:10
Шутки и смерть. Мужчина убил дразнившего его из-за секса коллегу пилой-"циркуляркой"
08:43
Девушка, с которой "загулял" муж Ани Лорак организовала отповедь "хейтерам"
08:19
“Похудел на 30 килограмм”. У Сенцова впали грудная клетка и живот — адвокат
08:19
Украина превращается в страну дураков мнение
08:13
Генерал-эксперт рассказал, при каких условиях возможно нападение путинских войск на Украину
07:58
Украине грозит финансовый хаос - Bloomberg
07:42
Дело шьют. Стало известно, как продвигается расследование секс-домогательств Стивена Сигала
07:24
США объяснили цель новых санкций против России
07:12
Звездопад Персеиды: где на Киевщине лучше всего наблюдать зрелищный метеорный поток
06:57
"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации мнение
06:34
Солнечное затмение 11 августа-2018: что ждет каждый из знаков Зодиака и кто в зоне риска
06:13
“Голая на фоне усыхающей оливы”. В Сети раскритиковали пикантное фото Анастасии Волочковой
05:41
Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм
05:07
"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять