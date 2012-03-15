Коммунисты хотят запретить переименовывать улицы

{1-} В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается запретить органам местного самоуправления переименовывать улицы, названные в честь "военнослужащих, совершивших героические подвиги, красноармейцев, партизан, подпольщиков и боевых формирований Красной армии".

Авторами данной законодательной инициативы являются народные депутаты Владимир Даниленко и Петр Цыбенко (оба — фракция КПУ), пишет Коммерсантъ Украина.

"В последнее время по личному желанию руководителей городов и поселков, без учета мнения местных жителей, стали массово переименовывать улицы, названия которых, по мнению представителей местной власти, связаны с негативным прошлым",— говорится в пояснительной записке к документу.

Политические оппоненты коммунистов восприняли эту инициативу отрицательно. "Мы последовательно выступаем за переименование оккупационной топонимики и за снос любых памятников деятелям СССР. Все страны, вышедшие из-под влияния советской империи, давно убрали советские названия и идут по пути национального развития",— заявил глава киевской городской организации Всеукраинского объединения "Свобода" Андрей Ильенко.

Историки оценивают предложение депутатов от КПУ более осторожно. "Неясно, зачем нужно сохранять названия улиц, связанные с именами участников Великой Отечественной войны. В этом отсутствует логика, и такой практики нет нигде в мире. Конечно, некоторые улицы могут носить их имена, но каждый случай надо рассматривать конкретно, а не переименовывать все сразу или полностью запрещать менять названия улиц",— отметил заместитель директора по научной работе Института истории Национальной академии наук, профессор Станислав Кульчицкий.

Ранее Главред писал, что в Киеве переименуют почти две сотни улиц. Улиц Артема, Мельникова, Воровского, Урицкого, Чапаева и Щербакова в городе больше не будет. А вот улица Павлика Морозова останется.

Все предложения о переименовании киевских улиц, одобренные профильной комиссией КГГА, будут направлены на срочное повторное рассмотрение в Киевсовет. Речь идет о 34 улицах, решения о переименованиях которых были приняты комиссией, но так и не проголосованы Киевсоветом из-за несоответствующего оформления документов.

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