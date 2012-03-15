Социологи оскорблены действиями СБУ

{1-} Заместитель директора Института социологии НАН Украины Евгений Головаха оскорблен действиями Службы безопасности Украины по отношению к ученым, поскольку представители СБУ обязали директора Института обеспечить явку членов Ученого совета, однако не все члены Ученого совета являются сотрудниками Института социологии.

"Письмо пришло на имя директора, чтобы он обеспечил явку, но Ученый совет состоит не только из сотрудников Института - это общественной коллегиальный орган, и за нами наблюдают не только внутренне, но мы приглашаем известных специалистов из других учреждений. Как он может обеспечить явки людей, которые не работают в Институте", - сказал Головаха, передаёт ЛIГАБiзнесIнформ.

"Это оскорбление, когда - вот вам список всех членов Ученого совета, приглашаются не сотрудники Института, а члены Ученого совета - это разные вещи, и там есть такие, которые не являются сотрудниками", - отметил ученый.

Кроме того, он подчеркнул, что Ученый совет не имеет никакого отношения к финансовым вопросам. "Что значит борьба с коррупцией? Какая может быть коррупция со стороны Ученого совета, который вообще не решает финансовых вопросов?" - сказал замдиректора института.

Между тем, Головаха отметил, что в ходе допроса в СБУ о политических вопросах речи не было.

Ранее Главред писал, что заместитель директора Института социологии Евгений Головаха сообщил о том, что весь состав Ученого совета Института социологии вызывают на допрос в СБУ.

Он также передал копию письма от СБУ, в котором дано “расписание” допросов всех ученых-социологов, среди которых такие люди, как Николай Шульга, Николай Чурилов, Александр Вишняк и еще полтора десятка самых известных социологов страны.

В письме старшего следователя 3-го отдела 1-го управления СБУ Дышлюка, в частности, говорится, что “явка является обязательной. В случае неявки без уважительных причин возможен принудительный привод”, а при наличии оснований - привлечение к административной или уголовной ответственности.

фото: business.ua

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