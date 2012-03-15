Украинки будут просить разрешения на аборты у церкви

15 марта 2012, 09:05

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В Украине началась новая волна борьбы с абортами.  Об этой теме первыми напомнили священники. Церковь вновь заговорила о запрете абортов украинкам. Статистика свидетельствует, что около 40% украинок репродуктивного возраста хотя бы раз в жизни искусственно прерывали беременность.

Как заявляют церковники, на этот шаг в основном решаются женщины 25-35 лет, состоящих в браке и уже имеющие детей. Медики, в большинстве, против давления на женщин, говорят, число абортов и без того ежегодно уменьшается. Феминистки говорят о том, что запрет абортов - это наступление на право выбора женщины и гражданина. Сторонники же запрета искусственного прерывания беременности говорят о другом праве - праве на жизнь, которому противоречат легальные аборты - передает ТСН.ua.

Ранее, главы Украинской Греко-католической и Римо-католической церквей обратились к Верховной Раде с призывом запретить в Украине аборты. По их данным, ежегодно в результате абортов погибает около 2 миллионов нерожденных детей, то есть за 20 лет независимости мы недосчитались 40 миллионов потенциальных жителей.

По словам Святослава Шевчука, легализованные аборты привлекают в Украину граждан государств, где аборты запрещены. Таким образом, Украина превратилась в место убийства детей из Европы. По словам главы УГКЦ, «если бы в Верховной Раде были сознательные борцы за человеческую жизнь, то у нас бы уже давно были приняты соответствующие законы».

Через несколько дней бютовец Андрей Шкиль (медик по специальности, но член комитета ВР по вопросам иностранных дел) выступил с соответствующей законодательной инициативой. Он внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает запретить аборты, кроме тех случаев, когда это угрожает жизни беременной женщины. Как признался нам нардеп, к написанию законопроекта его подтолкнули заявления церковнослужителей.

По мнению депутата, не существует принципиальной разницы между убийством еще не рожденного и уже рожденного человека. Он считает, что врачей, которые делают аборты, нужно наказывать либо штрафом (от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан), либо общественными работами на срок от ста до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на такой же срок. «С точки зрения теории права, легальное проведение абортов является узаконенным отрицанием права на жизнь - первого и основополагающего из всех основных и неотчуждаемых прав человека», - говорит Шкиль.

В то же время депутат Лилия Григорович, член комитета ВР по вопросам здравоохранения говорит: «Как у медика,  у меня нет скептического отношения к запрету абортов. Я поддерживаю инициативу коллеги», -сказала врач.

При этом, она считает, что исключений не избежать: по ее мнению, разрешение на аборты, учитывая медицинские противопоказания, другие факторы, должна давать специальная комиссия, в которую, кроме медиков, должен входить священнослужитель. В то же время, она выразила убеждение, что этот законопроект в ближайшее время не примут. «Никто этот законопроект сегодня-завтра не примет. 20 лет не можем медстрахование ввести, будем реалистами», - отметила Григорович. Впрочем, даже поднятие этой дискуссии, на ее взгляд, уже является большим позитивом в решении проблемы абортов. «Хорошо, что церковь сделала такое предложение. Меня всю неделю все спрашивают: «Как же мы без абортов? Что же мы будем делать?» Такие разговоры стучат к разуму, к душе, эта идея сеет большое просвещение», - сказала депутат.

В то же время в Минздраве в штыки восприняли инициативы церковников и политиков. Специалисты министерства подсчитали, что за последние 7 лет количество абортов в стране сократилось более чем на треть. А информация, распространенная в средствах массовой информации относительно того, что в Украине ежегодно регистрируется около 2 млн абортов, - чуть ли не в десять раз преувеличена. В Минздраве отчитываются: если в 90-х годах этим методом пытались регулировать количество детей в семье около 1 млн женщин, то теперь абортов насчитывается не более 200 тысяч в год. А на фоне снижения частоты абортов, вырисовывается устойчивая тенденция к росту частоты родов.

Главный акушер-гинеколог Украины Вячеслав Каминский также убежден, что законность абортов позволяет держать ситуацию под контролем. По его мнению, если депутаты все-таки примут решение, роста количества криминальных абортов и женской смертности не избежать. Такого же мнения придерживается и председатель профильного комитета в ВР Татьяна Бахтеева. По ее словам, Украина не готова к такому шагу. «Запрет абортов - это, во-первых, не демократично. Это нарушение права женщины как гражданина. Я категорически против. Тем более, сейчас эта проблема достаточно хорошо урегулирована, обстановка довольно спокойная и не требует вмешательства таким законопроектом», - заявила Бахтеева.

В то же время, по ее данным, сегодня есть другая проблема: 2 миллиона пар зарегистрированы как бесплодные. Многие из них не против искусственных методов оплодотворения, впрочем не у всех хватает средств.

За рубежом аборт приравнивается к убийству и на него действует полный запрет в Афганистане, Венесуэле, Гватемале, Гондурасе, Египте, Индонезии, Ираке, Иране, Ирландии, Ливии, Сирии, ОАЭ и еще в ряде африканских стран. С некоторыми ограничениями и оговорками по медицинским, социально-экономическим показателям - в Алжире, Аргентине, Боливии, Бразилии, Израиле, Кении, Мексике, Польше, Индии, Англии, Исландии, Японии. В некоторых странах аборты разрешены в случае изнасилования. Свобода аборта действует в большинстве европейских стран, включая Францию, Австрию, Чехию, Швецию, Бельгию, Германию, Италию, также в Австралии, Канаде, КНР, в Монголии и на Кубе. А в России несколько лет назад была принята поправка к закону «О рекламе», которая ограничивает рекламу медицинских услуг по искусственному прерыванию беременности.

фото: moe-online.ru

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