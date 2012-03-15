Зарубежные эксперты признали украинский сыр качественным

{1-} В украинских сырах, которые первыми попали под запрет Роспотребнадзора, нет пальмового масла. О таких результатах независимой экспертизы, сделанной за рубежом по заказу украинской стороны, сообщил председатель Госветфитосанитарной службы Украины Иван Бисюк.

В начале сырной войны с Россией его ведомство доставило на заграничное тестирование образцы сыров трех производителей: Пирятинского, Менского сырзавода и предприятия Гадячсыр. По словам Бисюка, экспертиза подтвердила: эти сыры качественные и не содержат растительных масел, передаёт ТСН.

Официальные результаты тестов, которые должны стать весомым аргументом в сырной войне, ожидают получить через 10 дней.

Ранее Главред сообщал, что руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил о том, что Роспотребнадзор расширил до семи список украинских предприятий, которым запрещены поставки сыра на российский рынок.

"С понедельника мы дополнительно "закрываем" еще четыре завода", - сказал он.

Роспотребнадзор начал изымать из оборота в России и приостановил ввоз в РФ сыров трех украинских производителей - ЧП "Прометей" (Черниговская область), АО "Пирятинский сырзавод" (Полтавская область) и ООО "Гадячсыр" (Полтавская область).

Онищенко заявил, что к этому списку добавлены еще четыре украинских производителя - Баштанский и Лозовский сырзаводы, "Бель Шостка Украина" и Хмельницкая маслосырбаза.

фото: lady.ru

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