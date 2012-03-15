Сегодня Рада назначит нового омбудсмена

15 марта 2012, 09:31

 

{1-} Верховная Рада Украины (ВР) сегодня, 15 марта, в ходе пленарного заседания первым вопросом планирует рассмотреть назначение уполномоченного ВР по правам человека. На сегодняшний день на пост омбудсмена претендуют только правозащитник, сопредседатель Харьковской правозащитной группы, председатель правления Украинского Хельсинского Евгений Захаров и правительственный уполномоченный Европейского суда по правам человека Валерия Лутковская.

Кандидатуру Захарова в ВР внесли фракции БЮТБ и НУ-НС в начале февраля 2012 г. Позже в Партии регионов заявили, что будут поддерживать в качестве кандидата на должность омбудсмена Валерию Лутковскую, передаёт РБК-Украина.

Кроме того, во втором чтении нардепы планируют рассмотреть законопроект № 9364 о внесении изменения в статью 18 закона Украины "Об основах функционирования рынка природного газа". Проектом закона предполагается, что операции на текущих счетах со специальным режимом использования гарантированных поставщиков, их структурных подразделений, а также предприятий, осуществляющих продажу природного газа гарантированным поставщикам не подлежат приостановлению.

Также депутаты рассмотрят законопроект № 9362 об особенности продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков, в капитализации которых приняло участие государство. Законопроектом предполагается урегулировать принципы продажи банков, определить объект и субъектов продаже банков, других участников этого процесса, определить порядок и способ продажи банков, раскрыть содержание и особенности отдельных этапов продажи банков, которые, в частности, должны быть урегулированы подзаконными нормативно-правовыми актами, а также урегулировать финансовые и договорные отношения продажи банков.

Также Рада рассмотрит ряд законопроектов с предложениями Президента среди которых законопроект № 9202 о развитии и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Украине.

Ранее Главред  писал, что  комитет Верховной Рады по правам человека поддержал кандидатуру Евгения Захарова на должность омбудсмена.

Об этом сообщила действующий уполномоченный по правам человека Нина Карпачева, По ее словам, 6 марта состоялось заседание парламентского комитета по правам человека, и он поддержал кандидатуру Захарова.

В то же время, по информации Карпачевой, кандидатуру правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека Валерии Лутковской, которая также претендует на этот пост, профильный парламентский комитет не поддержал, поскольку, по мнению большинства членов комитета, она не имеет опыта правозащитной деятельности.

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