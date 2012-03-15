Зарубежные СМИ опубликовали украденную переписку Башара Асада

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В руки британских журналистов попала личная переписка президента Сирии Башара Асада, из которой становится ясно отношение лидера государства к ситуации в стране и проводимым реформам, а также раскрываются подробности его отношений с Ираном и способы обхода международных санкций. Около трех тысяч электронных писем сирийские оппозиционеры из Высшего революционного совета передали изданию The Guardian.

Издание опубликовало ряд документов, которые якобы являются письмами из электронных почтовых ящиков президента Сирии Башара Асада и его супруги Асмы.

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По данным СМИ, сторонники приложили массу усилий для проверки подлинности этих документов, опросив, в частности, десять предполагаемых адресатов президентской четы. Результаты этой работы позволяют говорить о подлинности, по крайней мере, большей части электронных документов.

На сайте газеты публикуется только небольшая подборка украденных писем, в которых обсуждались как политические вопросы, так и хозяйственно-бытовые проблемы.

В начале февраля хакеры из группировки Anonymous заявили, что получили доступ к десяткам электронных почтовых ящиков представителей администрации президента Сирии и опубликовали переписку, связанную с его подготовкой к интервью с американским телеканалом ABC. В результате взлома сервера в распоряжении хакеров оказались десятки электронных писем помощников и советников президента Сирии Башара Асада.

Интерес к фигуре сирийского президента связан с тем, что в стране уже почти год не прекращаются антиправительственные протесты. Ежедневно поступают сообщения о гибели людей - как мирных граждан, так и сотрудников силовых структур.

По данным ООН, общее число жертв превысило 7,5 тысяч человек. Сирийские власти заявляют, что в столкновениях с вооруженной оппозицией погибли более 2 тысяч военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов Сирии, против которых действуют хорошо вооруженные боевики.

фото: sovinformburo.com

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