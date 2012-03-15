Герман решила идти в суд без приглашения

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Советник президента Анна Герман пойдет в Высший админсуд, где в четверг в 11.00 начнется рассмотрение дела по иску донецкого адвоката Владимира Оленцевича о ее увольнении.

При этом Герман добавила, что повестку она не получала.

По ее словам, она хочет лично присутствовать на рассмотрении своего дела, поскольку убеждена в своей правоте, передает УНИАН.

Кроме того, Герман высказала уверенность, что на ее стороне - все мыслящие и патриотически настроенные люди.

Ранее Главред сообщал, что Высший административный суд принял к рассмотрению иск к главе государства, который требует уволить Анну Герман с должности советника Президента.

Соответствующее заявление в суд подал адвокат Владимир Оленцевич.

По мнению адвоката, Анна Герман ведет дискредитацию «путем распространения по планете Земля гнусной клеветы на конституционно определенную систему организации государственной власти в Украине и заведомо ложной информации о своем влиянии на Президента в процессе реализации последним конституционных полномочий».

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