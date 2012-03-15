Гулянка полицейских: русским и некрасивым девушкам вход запрещен (ФОТО.ВИДЕО)

В Интернете появился видеоролик, объединяющий скандальные выходки кавказцев в Ставропольском крае в январе этого года. Особенное возмущение создателя ролика вызвала провокационная надпись, сделанная кавказцами на входной двери одной из квартир в Ставрополе, где они гуляли: «Русским и некрасивым девушкам вход запрещен».

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Видео через свой ЖЖ распространяет и один из самых известных участников российской блогосферы Алексей Навальный, как известно, ранее участвовавший в "Русских маршах" и активно поддерживающий лозунг «Хватит кормить Кавказ», сообщает Новый регион.

Еще 25 января 2012 года полицейские Ставрополья пресекли шумную вечеринку, устроенную в квартире полицейскими из Кабардино-Балкарии и их земляками, курсантами Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД РФ.

Инцидент произошел, но о нем стало известно только сейчас, после появления в Интернете соответствующего видео, пишут блогеры. Приезжие правоохранители, с их слов, праздновали день рождения одного из коллег. Громкой музыкой и табличкой возмутились жители дома и вызвали полицию. Прибывшие на место полицейские быстро навели порядок – скандальная табличка была снята с двери, кавказцы приглушили музыку.

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Сотрудники полиции установили, что часть участников вечеринки являются сотрудниками правоохранительных органов Кабардино-Балкарии, которые прибыли в Ставрополь в служебную командировку. Другие гости праздника, как выяснилось, были их земляками, курсантами Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД РФ.

Прибывшие по вызову полицейские внесли всех нарушителей правопорядка в рапорт, сделали им устное замечание за неподобающее поведение. В итоге инцидент разрешился в мирном русле.

В свою очередь блогер Алексей Навальный. «Наверное не стоит этим людям быть полицейскими. Не получится из них хороших полицейских», – комментирует политик произошедшее.

«А 282 статью к ним прокуратура не хочет применить?», – пишет один блогеров.

Как сообщали СМИ, в ночь на 14 января, приезжие из Северного Кавказа устроили в общем дворе многоквартирных домов в Ставрополе национальные танцы под громкие выкрики и свист. На замечание одного из жильцов гости с Кавказа ответили отборным матом. Вызванный жителями наряд полиции так не прибыл.

В декабре 2010 года в Ставропольском крае за нарушение общественного порядка к административной ответственности были привлечены 36 выходцев из республик Северного Кавказа, которые шумно танцевали лезгинку на городских улицах.

фото: nr2.ru

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