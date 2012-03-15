В России заявили, что Украина тупо требует снижения цены на газ

{1-} Газовые переговоры не заканчиваются, потому что Украина ничего не предлагает России, а просто прямолинейно и втупую требует снизить цену на газ. Об этом заявил президент Российского газового общества, депутат Госдумы России Валерий Язев.

«Требования украинской стороны необоснованны. Мы готовы к переговорам и участвуем в них, но хотелось, чтобы требования были разумными и обоснованными. Украинская сторона не предлагает ничего взамен - просто требует прямолинейно, втупую снизить цену на поставляемый газ», - сказал Язев.

При этом он подчеркнул, что поставки осуществляются в соответствии с контрактами, подписанными до 2019 года, передает УНИАН.

«Владимир Владимирович (Путин – ред.) как-то давно, не в эту выборную компанию, говорил: а вы нам что?», - напомнил Язев.

По словам Язев, тот факт, что подписант этих соглашений Юлия Тимошенко сидит в тюрьме, - «это дело украинского правосудия, и я его не собираюсь комментировать, а наш контракт - он имеет международную юрисдикцию».

«Пусть Украина обращается в Стокгольмский арбитраж», - предложил Язев.

Ранее Главред сообщал, что Россия выступила с предложением к Украине возобновить переговоры о снижении цены на газ. Это произошло, после того как скидки, около 10% добились европейские потребители российского топлива. Украине также предлагается скидка в 10%, однако притом условии, что она выкупит весь ранее законтрактованный объём газа.

Также сообщалось, что «Газпром» согласился снизить цену по долгосрочным контрактам для итальянской компании «Eni». Компании договорились о пересмотре контрактных цен для улучшения коммерческих отношений и большей конкурентоспособности российского газа на европейском рынке.

фото: 062.ua

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