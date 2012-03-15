Больше половины украинцев никогда не пользовались интернетом

{1-} Никогда не пользуются интернетом 59% украинцев.

Таковы результаты опроса компании Research & Branding Group, передает «Ukranews».

Согласно результатам опроса, 23% пользователей используют Сеть для досуга – чтобы слушать музыку, смотреть фильмы, читать книги, играть в игры, 19% - для общения и переписки, 19% - чтобы следить за новостями, 17 % - для работы и учебы, 12% - для поиска друзей, 4% - чтобы «убить время», 3% - для совершения онлайн-покупок, 1% - затруднились ответить.

Больше всего опрошенных, 22%, чаще всего посещают «Одноклассники», 20% - «ВКонтакте», 11% - Google, 10% - Yandex, 7% - Mail.ru, 6% - файлообменник EX.UA, 5% - ukr.net, 4% - «Новости», по 2% - Rambler, Youtube и социальные сети, 1% - Facebook, 17% - другие сайты, 7% - нет таких и 26% затруднились ответить.

Опрос был проведен с 10 по 20 февраля во всех регионах страны, было опрошено 2 079 респондентов. Статистическая погрешность составляет около 2,2%.

Напомним, в 2011 году количество пользователей интернета в стране увеличилось по сравнению с 2010 годом на 13,3% до 4,2 миллиона человек.

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