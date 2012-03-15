Ни один вуз Украины не попал в международный рейтинг

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В ежегодном рейтинге репутации мировых вузов World Reputation Rankings, который составляет британская газета Times, не попало ни одно высшее учебное заведение Украины.

Рейтинг составляется на основе уровня образовательных и исследовательских программ, цитируемости научных статей, количества иностранных студентов и специалистов, передает РИА «Новости».

Один из критериев рейтинга – опрос представителей профессионального сообщества. В этом году было опрошено 17 тысяч 554 ученых – на 31% больше, чем в прошлом году.

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Шестерка лидеров за прошедший год не изменилась. Первое место в рейтинге занимает Гарвардский университет, за ним следует Массачусетский технологический институт.

Тройку замыкает самый успешный в рейтинге британский университет – Кембриджский. Далее следуют Стэнфордский университет, Калифорнийский университет в Беркли и Оксфорд.

В рейтинге продолжают доминировать американские вузы – в первой сотне их 44. На втором месте британские, которые уменьшили свое присутствие в итоговой таблице на два университета по сравнению с прошлым годом и сейчас представлены десятью заведениями.

После Штатов и Британии наиболее представлены в рейтинге Япония и Нидерланды, от которых в сотню попали по пять вузов.

Эксперты также отмечают наступление Востока: в этом году в рейтинг попали два китайских вуза, Университет Гонконга, Национальные университеты Тайваня и Сингапура.

Между тем, из списка выпал единственный представитель стран СНГ – Московский государственный университет имени Ломоносова. В прошлом году он занимал в рейтинге 33-е место.

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