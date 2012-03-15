Отчёт комиссии по Тимошенко хотят разослать по всему миру

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Отчет временной следственной комиссии по исследованию возможного факта государственной измены Юлии Тимошенко, во время подписания газовых соглашений между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» в январе 2009 года нужно утвердить в Верховной Раде и разослать в парламенты всех стран. Об этом заявила глава комиссии, народный депутат (Партия регионов) Инна Богословская.

«С политической точки зрения мне представляется логичным, чтобы Верховная Рада утвердила наш отчет, и мы потом перевели его и разослали в парламенты всех стран, чтобы не было уже никаких домыслов и выдумок», – сказала она.

По словам Богословской, сейчас получилась уникальная ситуация: абсолютное большинство украинцев считают экс-премьера Юлию Тимошенко виновной, внутри страны ее почти никто не защищает, кроме небольшой группы фанатов ее политической силы, зато весь Запад вступился за нее, передаёт НБН.

«Нам важно и внутри страны дать людям документы и информацию, а не сплетни, и за рубеж послать полную подборку информации, чтобы там ее получали не только от Немыри (замглавы партии «Батькивщина» по международным вопросам Григорий Немыря. – ред.), а и от парламента Украины», – добавила Богословская.

Ранее Главред писал, что 16 марта на пленарном заседании парламента народные депутаты заслушают отчет временной следственной комиссии ВР об обстоятельствах заключения газовых договоров. Об этом заявил глава Верховной Рады Украины (ВР) Владимир Литвин.

"В пятницу после "часа вопросов (к правительству)" и после провозглашения запросов..., вопрос стоит о заслушивании отчета ТСК относительно обстоятельств подписания газовых договоров с НАК "Нафтогаз Украины", а также рассмотрение 8 законопроектов", - сказал Литвин

ВСК по вопросам расследования обстоятельств подписания газовых договоров между НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" относительно наличия признаков государственной измены в сфере экономической безопасности Украины была создана 17 марта 2011 года.

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