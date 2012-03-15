Супруга Саркози потребовала от СМИ не показывать фото ее детей

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Супруга президента Франции Николя Саркози Карла Бруни-Саркози на своем официальном сайте обратилась к СМИ с призывом уважать право ее детей на частную жизнь.
В своем сообщении первая леди отмечает, что для некоторых изданий публикация фотографий, сделанных папарацци без ее ведома, стала обычной практикой, пишет РИА Новости.
«Во имя свободы прессы я никогда особенно не возражала против публикации таких украденных фотографий... но я не могу согласиться и никогда не соглашусь с тем, как грубо попираются права на частную и свободную жизнь моих детей», - написала она.
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Как сообщают западные СМИ, со ссылкой на окружение первой леди, поводом для открытого письма стало размещение фотографии Бруни-Саркози с 6-месячной дочерью Джулией на первой полосе газеты Paris Match.
По данным агентства, эта фотография была сделана папарацци, когда мать с ребенком выходила из кабинета педиатра.
Именно эта публикация побудила Бруни-Саркози обратиться к СМИ несмотря на то, что журналисты затушевали лицо девочки. Ранее на некоторых бельгийских развлекательных сайтах фотографии Джулии появлялись без всякой обработки.
«Поэтому я еще раз требую от соответствующих СМИ уважать право на частную жизнь моих детей, учитывая то, что они не могут жить, как отшельники», - подчеркивает в своем обращение мать двоих детей.
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По словам Бруни-Саркози, ее не интересует, каким образом такое резкое обращение к прессе может повлиять на предвыборную кампанию ее супруга Николя Саркози, выставившего свою кандидатуру на пост президента страны. Первый тур президентских выборов во Франции состоится уже 22 апреля.
У 44-летней Бруни-Саркози двое детей: сын Орельен, рожденный в 2001 году, и дочь Джулия, появившаяся на свет в октябре прошлого года, отец которой Николя Саркози.
фото: parismatch.com
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