Мавроди рассказал, почему украинская власть не трогает МММ

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Основатель МММ-2011 Сергей Мавроди считает, что, несмотря на негативные высказывания в адрес МММ украинских высокопоставленных политиков, украинские власти все же осознали отсутствие нарушений закона в деятельности МММ.

"МММ полезно для общества. Я думаю, государство с течением времени это поймет, поскольку снимается напряженность, люди счастливы и довольны, у них не протестные настроения, они ни на какие митинги не ходят – они занимаются своей семьей и живут своей нормальной человеческой жизнью. Поэтому МММ полезно, особенно в нынешние времена, когда нищета тотальная, а население озлоблено. МММ не требует ни вложений, ни каких-то там усилий", - акцентировал Сергей Мавроди.

Основатель МММ-2011 уверен, что современный человек обречен в существующей финансовой системе на рабство: "Общество глубоко несправедливо – да, трудиться надо. Но вопрос – на кого трудиться-то? Вы не на общество трудитесь, а на кучку олигархов. Объясните какому-нибудь Абрамовичу, что надо трудиться, он, наверное, честным трудом заработал свои миллиарды. Вы, честно трудясь, работаете не на общество, а на кучку проходимцев, которые завладели всем достоянием страны. Поэтому все упреки в адрес МММ, что нужно трудиться, в современной финансовой системе просто смешны. Современная финансовая система обрекает человека на финансовое рабство – человеку платят ровно столько, чтобы он как белка в колесе крутился и у него не было времени раздумывать над происходящим – почему одни имеют миллиарды, а другие всю жизнь вроде бы трудятся, а имеют копейки. Тем не менее, МММ полезно для экономики, потому что проценты настолько высоки, что деньги забирают только те, кому они действительно нужны и которые сразу же их тратят. Таким образом скорость обращения денег в обществе резко возрастает, и МММ как гигантский миксер, который перемешивает деньги. Это все полезно для экономики, для производителей, потому как деньги не лежат мертвым грузом – их забирают и сразу же вкладывают".

"Пирамиды не запрещены украинским законом, и МММ абсолютно легально. К тому же в МММ нет юридического лица, нет общего счета, нет центрального офиса, к которому можно подъехать и вывезти все деньги на 17 камазах как в 1994 году. Формально МММ – это объединение лиц, которые обмениваются между собой деньгами без всяких гарантий, условий и обещаний. Запретить это невозможно ни одним законом, как нельзя запретить человеку отдавать кому-то деньги. МММ не нарушает ни одного закона совершенно. Не случайно то, что сколько не было негативных высказываний в адрес МММ со стороны даже украинского премьера и прочих высоких лиц, никаких реальных действий так и не было предпринято, потому что власти стали вникать и осознали, что никаких нарушений закона нет", - резюмировал пирамидостроитель.