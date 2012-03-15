Участковые комиссии на выборах готовы продаваться за 10 тысяч - СМИ

15 марта 2012, 11:08

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В Украине без проблем можно купить себе целую избирательную комиссию и сфальсифицировать выборы. Сумму за услуги будущие члены комиссии называли сами - от 10 до 25 тысяч гривен за "закрытые глаза" на нарушения или непосредственное участие в махинациях на выборах в Раду. Это в качестве эксперимента выяснила "Газета Киевская".

Участковые избирательные комиссии начнут формировать через полгода, полноценную работу они начнут за месяц до выборов, которые запланированы на конец октября. Партии уже начинают поиски своих представителей на избирательных участках, передаёт ТСН.

Под прикрытием работников предвыборного штаба одной из партий (название не объявляли) в Интернете было размещено объявление с предложением "работы на выборах".

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За неделю резюме прислали около 60 претендентов, еще 40 позвонили на специально активированый номер. В результате было легко собрано 100 претендентов, готовых заработать на выборах. Но готовы ли они заработать нечестным путем? После тщательного отбора журналисты решили встретиться с 12 людьми (это почти полный состав для комплектации участковой избирательной комиссии).

Среди указанных респондентов был один безработный, других "членов избиркома" отобрали из разных сфер деятельности: бармены, торговцы, преподаватели вузов, квартирные брокеры, юристы, экономисты, повар и танцовщица.

Результаты эксперимента: 9 из 12 человек, прошедших собеседование, согласились за деньги закрывать глаза на нарушения на их участках, а некоторые готовы были и сами подменять протоколы и выносить бюллетени с границ участка. За такую ​​работу они требовали оплату по двойному тарифу. А то, что за подобные нарушения, согласно Уголовному кодексу, им грозит до 5 лет тюрьмы, их не беспокоило.

Одно из условий, которое было выдвинуто потенциальным членам избиркома, - они должны сами назвать денежную сумму, за которую готовы пойти на махинации. "Партийцы" намеренно начинали торговаться первыми. Некоторые из респондентов сразу называли цифры (в основном те, кто уже имел опыт работы на предыдущих выборах), некоторые долго думал и что-то подсчитывал. Суммы колебались от 10 до 25 тысяч гривен. Следует отметить, что на вопрос, есть ли у них принципиальные политические взгляды, все без исключения отвечали примерно следующее: "все политики одинаковы, вообще все равно, на кого работать".

Ни один из "членов избиркома" не заподозрил подвоха. В то же время 3 из 12 опрошенных все же оказались честными и не согласились на фальсификации на участках ни за какие деньги.

Ранее Главред  писал, что глава ЦИК Владимир Шаповал советует политическим силам активнее работать с будущими членами избирательных комиссий, которые будут представлять их на выборах, чтобы защитить полученный результат.

Каждая вменяемая политическая сила способна защитить собственный результат на парламентских выборах с помощью своих представителей в избирательных комиссиях, убежден председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Шаповал.

 «Все должны понимать: результаты выборов устанавливают избирательные комиссии... Не мое дело - раздавать советы, но кому-то, возможно, стоило бы немного сэкономить время и ресурсы на массовых акциях и активно поработать с людьми. Понять, кто на что способен, и кто чего достоин. Просеять актив, организовать отбор, провести подготовку потенциальных наблюдателей, организовать обучение будущих членов комиссий, выстроить систему контроля, материально поддержать тех, кто в этом нуждается», - сказал Шаповал.

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