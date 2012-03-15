Страна становится бандой разбойников - кандидат в омбудсмены

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Права человека в Украине сегодня попираются всеми органами власти.

Об этом заявил Евгений Захаров, кандидат на пост Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, передает корреспондент «Главреда» из парламента.

По словам Захарова, болевые точки в защите прав человека – бедность, ликвидация льгот, преследование политических оппонентов и уничтожение независимого суда.

«Страна без независимого суда становится бандой разбойников», - заявил Захаров.

«Угрозу правам человека сегодня представляют все, включая местное самоуправление и исполнительную власть», - убежден кандидат.

Евгений Захаров является сопредседателем Харьковской правозащитной группы.

Напомним, Верховная Рада Украины сегодня, 15 марта, назначит уполномоченного ВР по правам человека.

На сегодняшний день на пост омбудсмена претендуют только правозащитник, сопредседатель Харьковской правозащитной группы, председатель правления Украинского Хельсинского Евгений Захаров и правительственный уполномоченный Европейского суда по правам человека Валерия Лутковская.

фото: business.ua

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