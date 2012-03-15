Жертве николаевских отморозков стало хуже, ее перевели в реанимацию

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В ночь на 15 марта ухудшилось состояние Оксаны Макар, которую изнасиловали и пытались заживо сжечь трое мажоров-отморозков в Николаеве.
Об этом сообщает «novosti-n.mk.ua».
Из палаты блока интенсивной терапии ее перевели в отделение реанимации.
Врачи вынуждены были провести процедуру интубации – подключить девушку к аппарату искусственной вентиляции легких, поскольку девушка не может дышать самостоятельно.
К 12.00 в Николаеве ожидают ведущих специалистов из Киева, которые помогут определить дальнейшую тактику лечения Оксаны Макар.
Кроме того, с 15 марта пострадавшую взяли под охрану: у ее палаты круглосуточно дежурят два сотрудника милицейского спецназа «Беркут».
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в Николаеве трое местных жителей изнасиловали 18-летнюю Оксаной Макар и попытались заживо ее сжечь.
Преступление вызвало широкий резонанс в Украине – расследование дела взял на контроль Президент Виктор Янукович, который поручил генпрокурору Виктору Пшонке провести полное и объективное расследование.
фото: novosti-n.mk.ua
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