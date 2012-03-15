Иран может ответить Израилю ударом «в полную силу»

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Иран ответит в полную силу, если Израиль решится атаковать иранские ядерные объекты, это будет означать конец Израиля, заявил в четверг министр иностранных дел Ирана Али Акбар Салехи в интервью датскому телеканалу ТВ2.

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«Если Израиль когда-либо совершит эту ошибку, это будет конец Израиля, - сказал он. - Они знают это совершенно точно», пишет ИТАР-ТАСС.

По словам главы МИДа Ирана, Иран не стремится к конфронтации ни с кем, но страна готова к войне, если она начнется. «Я не буду входить в детали, но мы ответим в полную силу», - сказал он.

Салехи заверил, что Иран не создает ядерное оружие и что все обвинения в этом отношения представляют собой «чистую фантазию».

Напомним, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не собирается надолго откладывать нанесение удара по иранским ядерным объектам.

Нетаньяху сказал, что не ведет отсчета времени по хронометру, но при этом добавил: «Это не вопрос дней или недель, но речь идет и не о годах». Он подчеркнул, что иранская ядерная угроза должна быть устранена.

«Я надеюсь, что международное давление на Иран сработает, и мы сможем мирно убедить его демонтировать ядерную программу», – сказал израильский премьер.

фото: topneftegaz.ru

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